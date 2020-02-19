شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى:منح مكافآت لأعضاء المجالس المحلية سيكون عبء كبير على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن وجود مكافآت مادية لأعضاء المجالس المحلية سيكون عبء كبير على الدولة، قائلة:"مش علشان نائب البرلمان بيأخد مكافأة وعضو مجلس الشيوخ هيأخد مكافأة يبقى عضو المجلس المحلى يأخد مكافأة زيه".

وأضافت رئيس القومي للمرأة في الحوار المجتمعي المنعقد بائتلاف دعم مصر، أن سيدات مصر ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمان أو مجلس الشيوخ، أو مجالس المحليات، وهناك تجهيزات كبيرة تتم من سيدات مصر وسيكون أكبر مما تتوقعون بمشاركة السيدات بالانتخابات المقبلة، قائلة:" ونحن معكم قلبا وقالبا في الجلسات الحوارية "

كان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن لقاء اليوم يأتي ضمن مجموعة لقاءات عقدها الائتلاف لمحاولة التفاوض والوصول إلى توافق حول قانون الادارة المحلية، لأنه من أهم القوانين التى تهم الدولة، مؤكدا أن أى خلافات حول القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير .

وأكد فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة فى الائتلاف أن هذه الجلسات تأتى بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق حول القانون، لافتا أننا نرحب بجميع الاراء، وعقدنا ثلاثة لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلى من النقابات وممثلى من الوزارات، وجاء إلينا كم كبير من الملاحظات.