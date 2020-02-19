الجامعة “تؤجل” مباراة رجاء بني ملال والرجاء الرياضي إلى يوم الجمعة

قررت لجنة البرمجة، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل مباراة رجاء بني ملال والرجاء الرياضي، إلى يوم الجمعة بعدما تمت برمجتها سابقا يوم غد الخميس.
وعدل الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، تاريخ المباراة، التي تندرج لحساب منافسات الجولة الـ 16 من منافسات البطولة الإحترافية.
وشرعت إدارة فريق الرجاء الملالي، اليوم الاربعاء، في بيع تذاكر المواجهة، وخصصت 2000 تذكرة لأنصار فريق الرجاء الرياضي.
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