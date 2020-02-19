القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تستقبل أئمة من الخارج، اعتبارا من 2024، موضحًأ أنه "أبلغ الدول الأجنبية المعنية بذلك وهي تركيا والمغرب والجزائر"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأكد أن عدد الأئمة الوافدين إلى البلاد خلال شهر رمضان، سيبدأ بالانخفاض اعتبارا من العام الحالي.
وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة الفرنسية، أن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون سيكشف عن أولى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مجال مكافحة التشدد والتطرف الإسلامي، مستخدمة في ذلك مصطلح "الانفصال الإسلامي".
وأمس قال ماكرون إن 300 من الأئمة يأتون إلى فرنسا سنويا من تركيا والجزائر والمغرب. مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا لن تستقبل أئمة من الخارج اعتبارا من عام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.