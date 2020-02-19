إعلانُ تقديم تشكيلة الحكومة العراقية للبرلمان الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، خلال كلمة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى الشعب العراقي، أنه سيقدم تشكيلته الحكومية الجديدة، يوم الإثنين المقبل للبرلمان، للتصويت على منحها الثقة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد علاوي أن حكومته ستكون خالية من الأحزاب. وقال: "معركتكم التاريخية من أجل الوطن، والتي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة، غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة، لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

وأضاف أن "هذه التشكيلة اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق، للعبور بالبلد إلى بر الأمان، وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين، وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه بعد أن يمنحها البرلمان ثقته".

ودعا علاوي، مجلس النواب، إلى "عقد جلسة استثنائية، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة، الإثنين المقبل".

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وطالب "النواب بأن يثبتوا للعراقيين جميعا رغبتهم بالإصلاح، وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله، ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح، فالعراق فوق كل المصالح، واسمحوا لي أن أذكركم بأنه لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي".

وأشار علاوي، إلى أن "ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، وإن تراجعت وتيرة التظاهرات، فإنها ستعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن، وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي".

وتابع "بمجرد منحها الثقة، ستباشر (الحكومة) بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم، والإفراج عن المتظاهرين السلميين".

وأردف علاوي: "لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً أو لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وستعمل (الحكومة) على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية"، كما لفت إلى أن حكومته "ستعمل أيضا على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين، وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة".