شكرا لقرائتكم خبر عن علاوي يدعو مجلس النواب إلى جلسة للتصويت بمنح الثقة لحكومته والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اليوم مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة الاثنين القادم للتصويت بمنح الثقة لحكومته المؤقتة.

وقال علاوي مخاطبًا الشعب العراقي في كلمة متلفزة " إن معركتكم التاريخية من أجل الوطن التي تحملتم من أجلها أعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، متعهدًا بالعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم.

وطالب علاوي النواب بأن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن يفكروا بحاضرالعراق ومستقبله، وأن لا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح، كما وعد علاوي بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها ساحات التظاهر، والكشف عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم, كما تعهد بالإفراج عن المتظاهرين السلميين, مؤكدًا عزمه على تقديم برنامج حكومته إلى الشعب بشكل كامل, داعيًا الشباب إلى بدء صفحة جديدة.