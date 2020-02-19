شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار دعماً يابانياً للاجئين السوريين في الاردن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل جاء بناءً على دعم اليابان طويل الأمد للآجئين السوريين في الأردن، بهدف الاستمرار في حصول اللاجئين على التدريب المهني للحصول على عمل، إضافة للحماية والرعاية الصحية.
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