شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار دعماً يابانياً للاجئين السوريين في الاردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم تخصيص مليون دولار إضافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين للعام الحالي، لتوفير أنشطة داخل المراكز المجتمعية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل جاء بناءً على دعم اليابان طويل الأمد للآجئين السوريين في الأردن، بهدف الاستمرار في حصول اللاجئين على التدريب المهني للحصول على عمل، إضافة للحماية والرعاية الصحية.

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