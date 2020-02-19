شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبي تكشف مفاجأة في مقطع «خدامة تعذب بنت» والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة أبوظبي القبض على بطلة فيديو " خادمة تعذب طفلة " والذى انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي..حيث تبين بعد القبض عليها انها ام الطفلة التى تتعرض للتعذيب في الفيديو وليست الخادمة

وتقوم بتعذيبها بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم احالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

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وأوضحت شرطة أبوظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله .

واكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل مايلزم وفق اجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل " قانون وديمة " رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه .