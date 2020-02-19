روسيا ترفض دعوة أممية لوقف إطلاق النار شمالي سوريا

رفضت روسيا، الأربعاء، إعلانا في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار شمالي سوريا، مؤكدة مواصلة دعمها لدمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية ومساعدتها على استعادة وحدة أراضيها.

وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول سوريا، إن هناك ضرورة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وبسط سيطرة الحكومة على أراضيها كافة.

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً مواصلة الدعم للحكومة السورية الشرعية التي تواجه الإرهاب داخل أراضيها.

كما اتهم المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا بالخروج عن الشرعية الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدمشق.

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وقال الجعفري في كلمته، الأربعاء، خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول سوريا: هناك دول تحرض أنقرة على التدخل في بلادنا.





وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الأمن يستغلونه (مجلس الأمن) لعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين.

وفي السياق نفسه، حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمام مجلس الأمن الدولي، من "خطر تصعيد وشيك" في شمال غرب سوريا، بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.

وقال بيدرسون: "لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي أو إحياء العملية السياسية"، موضحاً أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى "أي اتفاق" رغم محادثات مكثفة بينهما، وتصريحاتهما الأخيرة "توحي بخطر تصعيد وشيك".