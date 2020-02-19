سوريا تتهم تركيا بـ"الخروج عن الشرعية" أمام مجلس الأمن

اتهم المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا بالخروج عن الشرعية الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدمشق.

وقال بشار الجعفري في كلمته، الأربعاء، خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول سوريا، هناك دول تحرض أنقرة على التدخل في بلادنا.

وأضاف أن بعض أعضاء مجلس الأمن يستغلونه (مجلس الأمن) لعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين.

ودعا المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة، جميع النازحين نتيجة الحرب على الإرهاب، إلى العودة لمنازلهم، مؤكدا أن الدولة السورية تضمن أمنهم وحمايتهم.

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وفي السياق نفسه، حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمام مجلس الأمن الدولي، من "خطر تصعيد وشيك" في شمال غرب سوريا، بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.

وقال بيدرسون: "لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي أو إحياء العملية السياسية"، موضحاً أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى "أي اتفاق" رغم محادثات مكثفة بينهما، وتصريحاتهما الأخيرة "توحي بخطر تصعيد وشيك".

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن هناك ضرورة لوجود تعاون دولي جاد في سبيل التصدي لمشكلة الإرهاب في محافظة إدلب، معرباً عن قلقه من تنامي وجود تنظيم داعش في بعض المناطق شمال شرقي سوريا.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بعملية "وشيكة" ضد القوات السورية في إدلب، ما استدعى رداً فورياً من روسيا التي حذرت من أي هجوم ضد القوات السورية.

وجاء ذلك بالتزامن مع نداء عاجل وجهته منظمات إغاثة سورية لوقف إطلاق النار، وطلبت مساعدة دولية لنحو مليون شخص نزحوا بسبب التصعيد العسكري.