نيويورك تايمز: اليونان تعزز قدراتها العسكرية لمواجهة أطماع تركيا

عززت اليونان قدراتها العسكرية المختلفة، سواء على مستوى التدريب أو صفقات الأسلحة، وذلك لمواجهة أطماع تركيا في البحر المتوسط.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مروحيات هجومية يونانية وأمريكية شاركت في مناورات بالذخيرة الحية عند سفح جبل أوليمبوس، في إشارة إلى مدى عمق العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن اليونان سعت عقب تدهور العلاقات مع تركيا بشأن الحدود البحرية والجوية المتنازع عليها وحقوق التنقيب شرقي البحر المتوسط، إلى تعزيز تعاونها العسكري والدفاعي مع حلفائها الإقليميين وعقد صفقات أسلحة مع فرنسا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المناورات التي انطلقت اليوم الأربعاء، وتابعها قائد الجيش اليوناني وسفير الولايات المتحدة في اليونان، تأتي بعد 3 أسابيع من وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق دفاعي تاريخي يتيح للقوات الأمريكية استخدام القواعد العسكرية اليونانية.

Advertisements

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن الجيش اليوناني يعمل حاليا على تحديث سلاح الجو بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وأيضاً تحديث أسطوله البحري، في الوقت الذي تسعى فيه أثينا لبناء علاقات دفاعية أقوى مع الحلفاء التقليديين وكذلك مصر والسعودية.

وقال باناجيوتيس تساكوناس أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأمنية بجامعة أثينا: إن "اليونان تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير قدراتها الدفاعية بقرارات الشراء الحاسمة".

وأضاف: "الهدف الأساسي هو استخدام الموارد المحدودة على أفضل وجه، لتحقيق أقصى استفادة من أموالنا، وهذا ما نسعى للقيام به".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقع اتفاقية للتعاون المشترك في مجال الدفاع بين اليونان والولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، خلال زيارته لأثينا والتي حظيت بتصديق مجلس النواب الأمريكي عليها الشهر الماضي.

وتنص الاتفاقية على زيادة التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في القواعد والمنشآت العسكرية اليونانية في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبوليس في وسط وشمال اليونان، بالإضافة إلى استخدام القوات الأمريكية البنية التحتية وتطوير قاعدة خليج سودا البحرية الأمريكية في جزيرة كريت.

وقال السفير الأمريكي جيفري بيات: "العلاقة بين الولايات المتحدة واليونان أقوى مما كانت عليه من قبل. علاقاتنا الدفاعية وتعاوننا العسكري مكون أساسي لتلك العلاقة".