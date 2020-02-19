البنتاجون: ملتزمون بالتصدي لـ"عدائية" إيران في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، مواصلة التصدي للتصرفات الإيرانية العدائية في المنطقة والتي تهدد الأمن والاستقرار.

وحول سوريا، قال جونثان هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن التسوية السياسية في سوريا ضرورية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار.

وشدد هوفمان خلال مؤتمر صحفي على مواصلة الضغط الأمريكي على إيران. Advertisements والأسبوع الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية توقيف سفينة بها 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب. وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم 3 صواريخ إيرانية سطح جو. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

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