ولي عهد أبو ظبي ومبعوث كوريا الجنوبية يبحثان علاقات البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، مع إم جونج سيوك وزير دولة، المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، تعزيز علاقات البلدين.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بالمسؤول الكوري الجنوبي، الذي حمل تحيات رئيس بلاده مون جيه إن، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التطور والتقدم.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما الصديقين، كما بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التعاون الإماراتي-الكوري في مجال إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمثل نموذجا متميزا للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد المبعوث الكوري حرص بلاده ورئيسها على تنمية العلاقات الإماراتية-الكورية على المستويات كافة.
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