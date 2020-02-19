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ضربوها.. حتى نزفت من معدتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تعرضت النشطة الايرانية بهارة هدايت إلى نزيف حاد في المعدة، بعد 8 أيام من اعتقالها بشكل عنيف وضربها بقسوة من قبل عناصر الأمن، في حرم جامعة طهران.

وقال موقع «زيتون» الإصلاحي أن صحة النشطة في مجال حقوق المرأة تدهورت بشكل كبير، عقب تعرضها للضرب والإهانة أثناء اعتقالها الأسبوع الماضي، وإضرابها عن الطعام لاحقا في سجن قرتشك بطهران.

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واعتقلت هدايت بعدما تم استدعاؤها عبر مكالمة هاتفية إلى مبنى حراسة جامعة طهران، وتعرضت للضرب عندما طالبت عناصر الأمن أن يبرزوا حكما قضائيا يقضي باعتقالها.

وذكرت منظمات حقوقية، نقلا عن شهود عيان، أن عناصر الأمن ضربوا هدايت وسحبها بقوة من شعرها، لإدخالها في السيارة ونقلها إلى سجن بالقوة.

وذكر مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تشن حملة اعتقالات واستدعاءات ضد الصحفيين وتداهم منازلهم وتصادر معداتها في حملة لإسكات الانتقادات حول «هندسة» الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا الشهر.