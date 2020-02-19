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وزير الدفاع الإيراني: صندوق الطائرة المنكوبة تالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أثار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أمس حالة استهجان واسعة، بعد تأكيده أن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصا بصاروخ من الحرس الثوري الإيراني، أصيب بالتلف».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول: «الصندوق الأسود للطائرة أصيب بأضرار جسيمة، وقد طلب من الصناعات الدفاعية المساعدة في إعادة ترميم الصندوق».

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وقال مسؤول إيراني «إن الطائرة المنكوبة حديثة وإنه ليس لدى إيران التكنولوجيا اللازمة لفك شفرة الصندوقين الأسودين لها».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط الطائرة عن طريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز، ووقع الحادث في الليلة نفسها التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وجاء كلام حاتمي بعد محاولات مستميتة من إيران برفض تسليم صندوقي الطائرة لدولة أخرى لفك شفرتهما.