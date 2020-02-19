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سقوط عشرات الحوثيين في هجوم الدريهمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

ناقش اجتماع لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية دانييلا كروسلاك، وضباط الارتباط من طرفي القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية والحوثيين بالخامري، آلية التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات الإرهابية منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبين أمميين.

وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطته لمجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع تصعيد حوثي ومحاولات تسلل فاشلة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، وتصعيد في حيس والتحيتا والجاح بالاستهداف والقصف بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع القوات المشتركة، والأحياء المدنية بمديرية الدريهمي في خرق واضح للهدنة الأممية.

ولقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم، خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجومين شرق مدينة الدريهمي. وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية عاودت الهجوم للمرة الثانية، بعد تكبدها عشرات القتلى، وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، وأنه تم تدمير دبابة حوثية في منطقة الشجن شرق الدريهمي.

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وأحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني هجوما واسعا لميليشيات الحوثي الانقلابية، مسنودا بقصف مدفعي، كان يهدف لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بمنازل المدنيين في مدينة الدريهمي.

إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي تصعيدها العسكري في عقبة ثرة الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، بقصف مواقع الجيش ومحاولة تقدم لمسلحيها على حدود مديرية لودر، ودفعت بمزيد من التعزيزات المسلحة إلى مديرية مكيراس وعقبة ثرة.

وفي جبهة صرواح غرب مأرب، لقي عدد من ميليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب وأسر آخرون في عملية هجومية نفذتها القبائل المرابطة مسنودة بالشرطة العسكرية، وتم أسر 6 من أفراد الحوثي. وحاولت الميليشيات شن هجوم معاكس لاستعادة المواقع التي جرت السيطرة عليها في نقطة الكسارة بجبل هيلان بصرواح وتم دحرها.

وعلى الصعيد نفسه تجددت المواجهات بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في جبهات شمال غرب الضالع، في ظل تصعيد حوثي كبير، تخللته حزمة من الانتهاكات الإنسانية التي تنوعت بين تهجير المدنيين، وحملات الاعتقالات والاختطافات، وجمع الجبايات، وقمع الحريات، وزراعة العبوات الناسفة المتفجرة في الطرقات وأمام المساكن وغيرها، في حين تشهد جبهة حيفان لليوم الخامس على التوالي معارك شرسة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية