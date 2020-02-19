ترمب يجمع مليار دولار لمواجهة حملة بلومبرج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
طالب عدد من أعضاء فريق إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتحديد هدف جديد يتمثل في جمع مليار دولار إضافية من التبرعات، لمواجهة النفقات القياسية لمنافس ترمب المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الملياردير مايكل بلومبرج.
وكان بلومبرج، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، تعهد بإنفاق مليار دولار «من أجل هزيمة ترمب».
وتسبب حجم النفقات الدعائية الكبير من جانب فريق بلومبرج في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة، بحسب المصدر نفسه.
يشار إلى أن الرؤساء القائمين في السلطة يتمتعون عادة بميزة مالية أعلى من منافسيهم.
وقالت لجان إعادة انتخاب ترمب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إنهم جمعوا 525 مليون دولار حتى الآن، وجمعوا أكثر من 200 مليون دولار بنهاية يناير، ويأتي ذلك في مقابل 121 مليون دولار لبيرني ساندرز، الديمقراطي الأكثر جمعا للتبرعات.
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