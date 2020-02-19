مخطط إسرائيلي لنهب 1200 دونم من الأرض الفلسطينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إن مخطط إسرائيل لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي سيؤدي إلى نهب نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من أن المخطط الاستيطاني «يحكم في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماما، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية».
وذكرت أن المخطط «سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا».
ورأت فيه «إصرارا إسرائيليا رسميا على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيدا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي للخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)».
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