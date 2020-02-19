شكرا لقرائتكم إيران تؤكد وفاة شخصين بكورونا عقب الكشف عن الإصابتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت إيران، الأربعاء، وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من الكشف عن الإصابتين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية شبه الرسمية إن السلطات أكدت وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهما أول حالتين في البلاد. ولم يتطرق التقرير الذي صدر، الأربعاء، إلى جنسية الشخصين اللذين أصيبا بالفيروس.

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ونقلت "إيرنا" عن كيانوش جهانبور، وهو مسؤول في وزارة الصحة، قوله "في اليومين الماضيين، تم اكتشاف بعض الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد".

وظهر الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون أول. ومنذ ذلك الحين، أصيب به أكثر من 70 ألف شخص على مستوى العالم، وجرى الإبلاغ عن وفاة أكثر من ألفين منهم، معظمهم في الصين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن التوصل للقاح أو علاج للفيروس المستجد سيستغرق أشهراً، كما يتطلب أموالاً طائلة.