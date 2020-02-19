"شيشة وفيديو راقصة".. ماذا يحدث في مدارس مصر؟.. التعليم تحيل الوقائع للتحقيق



بعد أقل من 24 ساعة على واقعة فيديو الرقصة داخل مدرسة، بالإضافة إلى رقص فتيات احدى المدارس على أعنية بنت الجيران، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور توضح العثور على شيشة داخل مدرسة بأكتوبر.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ إجراءات وقف 4 موظفين عن العمل فى واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر، على رأسهم مدير المدرسة ومعلم حجرة الاقتصاد المنزلى ومعلم والحارس الليلى، مؤكدة أن الواقعة حدثت فى أول يوم من بدء الفصل الدراسى الثانى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، واقعتين مؤسفتين في مدرستين، الأولى لطلاب وهم يشاهدون فيديو كليب لراقصة على شاشة سبورة الفصل الذكية، والثانية لطالبات يرقصن على أغنية "بنت الجيران"، في فناء المدرسة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحارب فيه نقابة المهن الموسيقية أغاني المهرجانات التي تحمل في طياتها كلمات تدعو إلى الفسق وشرب الخمر، وكانت سببا بجانب بعض الأعمال الفنية في إفساد الذوق العام.

وحدثت واقعة مؤسفة في المنوفية حيث قام عدد من الطلاب بتشغيل فيديو لراقصة على شاشة الفصل وقاموا بالرقص عليه،مما أدى لفصل 22 طالبا، وإحالة مدير المدرسة و15 معلما بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

وأعلن مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في بيان، عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة بعد حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي، مما ترتب عليه فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفى حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.