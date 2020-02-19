mtv: قرار لبنان لم يتخذ رسميا حول السندات المستحقة وربما يتأجل أيام

أكدت مصادر لقناة الـ"mtv"، أن "قرار ​لبنان​ لم يُتخذ رسميا بعد حول السندات المستحقة لكنه يجنح نحو عدم الدفع وإعادة الجدولة"، وأن "وفد ​صندوق النقد الدولي​ يصل منتصف الليلة الى لبنان حيث سيعقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين"، و​الدولة اللبنانية​ "ستستمع إلى نصائح مستشاري صندوق النقد الدولي، وربما نحتاج إلى عدد اضافي من الأيام لأخذ القرار، لتكون المشورة علمية مبنية على تلك النصائح".​​​​​​​

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