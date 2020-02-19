لفتت منظمة "اليونيسف" في بيان، الى أن "الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان يهدد سبل عيش الأسر اللبنانية الأكثر تهميشا، الأمر الذي يعرض سلامة وتعليم وصحة الأطفال والشباب للخطر"، مشيرة إلى أنها "لذلك تقوم مع الشركاء بتفعيل برنامج المساعدة الاجتماعية النقدية لدعم حوالى 40,000 طفل ضمن 15,000 عائلة لبنانية".
وأوضحت أنها "تهدف بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا ووزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى الوصول للأسر اللبنانية الأكثر فقرا وتقديم المساعدة الاجتماعية النقدية إليهم، والتي تتراوح بين 160,000 و640,000 ليرة لبنانية"، مبينة أن "تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية يتم وفقا لعدد الأطفال، ابتداء من صفر لعدد أقصاه 6 أطفال لكل أسرة، الأمر الذي يدعم أكثر من 40,000 طفل لبناني معرض للخطر بسبب الظروف الاقتصادية القاسية المستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسف: تفعيل برنامج المساعدة النقدية لدعم 40 الف طفل ضمن 15 الف عائلة لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.