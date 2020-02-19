اليونيسف: تفعيل برنامج المساعدة النقدية لدعم 40 الف طفل ضمن 15 الف عائلة لبنانية

لفتت منظمة "اليونيسف" في بيان، الى أن "​الوضع الاقتصادي​ المتدهور في ​لبنان​ يهدد سبل عيش الأسر اللبنانية الأكثر تهميشا، الأمر الذي يعرض سلامة وتعليم وصحة ​الأطفال​ و​الشباب​ للخطر"، مشيرة إلى أنها "لذلك تقوم مع الشركاء بتفعيل برنامج المساعدة الاجتماعية النقدية لدعم حوالى 40,000 طفل ضمن 15,000 عائلة لبنانية".

وأوضحت أنها "تهدف بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ومكتب رئيس ​الحكومة​ و​برنامج الأغذية العالمي​، إلى الوصول للأسر اللبنانية الأكثر فقرا وتقديم المساعدة الاجتماعية النقدية إليهم، والتي تتراوح بين 160,000 و640,000 ليرة لبنانية"، مبينة أن "تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية يتم وفقا لعدد الأطفال، ابتداء من صفر لعدد أقصاه 6 أطفال لكل أسرة، الأمر الذي يدعم أكثر من 40,000 طفل لبناني معرض للخطر بسبب الظروف الاقتصادية القاسية المستمرة".