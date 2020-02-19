الجيش: اصطدام طوافة بحبل فولاذي في منطقة فاريا ولا إصابات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "أثناء قيام طوافة تابعة للقوات الجوية بمهمة تدريبية في منطقة ​فاريا​، إصطدمت بحبل فولاذي مخصص للأنشطة الرياضية (Tyrolienne) ما إضطر قائد الطوافة إلى الهبوط إضطرارياً ولم يتسبب الحادث بأي إصابات بشرية أو مادية".

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