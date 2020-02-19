الصايغ: الحكومة الآن أمام امتحان لاستعادة الثقة في الداخل والخارج

لفت عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ الى أن "كل الصناديق الدولية عرضت مساعدة ​لبنان​ في ملف ​الكهرباء​ في السنوات الماضية لكن لبنان رفض هذه المساعدات"، مشيرا الى أن "​الحكومة​ الآن أمام امتحان لاستعادة الثقة في الداخل والخارج، ويمكننا تأمين الكهرباء في الوقت الراهن من خلال محطات متوسطة، حتى تنجز المحطات الكبيرة".

واعتبر الصايغ، في حديث تلفزيوني، أن "الحكومة أمام تحد كبير، وهي من لون واحد إذا ليس أمامها أي عرقلات، وهي قادرة أن تنجز وانشاء لله ستنجز"، ونحن دائما نعمل على تطوير ​خطة الكهرباء​ الخاصة بنا ونقوم بعرضها على كافة الافرقاء السياسيين"، مؤكدا أن "الافكار موجودة ومطروحة لكن يجب أن نرى خطة ​الحكومة الجديدة​ قبل".