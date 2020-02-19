مشرفية عرض سبل التعاون مع اليونيسف والتقى وفد منظمة العمل الدولية

التقى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في مكتبه بالوزارة وفدا من منظمة العمل الدولية برئاسة المديرة الإقليمية الدكتورة ربى جردات، وجرى البحث في نشاطات المنظمة المتعلقة ببرامج التوظيف المكثف والحماية الإجتماعية بالتعاون مع الوزارة.
وعرض المشرفيه مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة - "يونيسف" في لبنان يوكي موكو المشاريع المشتركة بين المنظمة ووزارة الشؤون الإجتماعية، وتحديدا ما يتعلق بحماية الأطفال من العمالة المبكرة ومن التعنيف.
وتطرق الإجتماع إلى التقديمات الممنوحة من "اليونيسف" إلى الدولة اللبنانية عبر الوزارة.
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