مشرفية عرض سبل التعاون مع اليونيسف والتقى وفد منظمة العمل الدولية

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في مكتبه بالوزارة وفدا من ​منظمة العمل الدولية​ برئاسة المديرة الإقليمية الدكتورة ربى جردات، وجرى البحث في نشاطات المنظمة المتعلقة ببرامج التوظيف المكثف والحماية الإجتماعية بالتعاون مع الوزارة.

وعرض المشرفيه مع ممثلة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة - "​يونيسف​" في ​لبنان​ يوكي موكو المشاريع المشتركة بين المنظمة و​وزارة الشؤون الإجتماعية​، وتحديدا ما يتعلق بحماية الأطفال من العمالة المبكرة ومن التعنيف.

وتطرق الإجتماع إلى التقديمات الممنوحة من "​اليونيسف​" إلى ​الدولة اللبنانية​ عبر الوزارة.