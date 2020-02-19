كبير مستشاري دفاع بريطانيا: ملتزمون بمساندة القوات المسلحة اللبنانية

أعلن الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​، أن "وزارة الدفاع البريطانية تظل شريكا هاما له وهي ملتزمة بمساندة ​القوات​ المسلحة ال​لبنان​ية" . وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "خواطري بشأن زيارتي إلى لبنان التي كانت قصيرة لكن مكثفة. هذه أوقات صعبة بالنسبة للبنان، لكن القوات ووزارة الدفاع البريطانية تظل شريكا هاما له وهي ملتزمة بمساندة ​القوات المسلحة​ اللبنانية في جهودها لأجل حماية الشعب اللبناني".

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