أعلنت ​وزارة الاقتصاد​ في بيانه أنه "بعدما كان قد قدم وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​ كتاباً الى ​وزارة الداخلية والبلديات​ بالأمس طلب فيه احالة ​بلدية حارة حريك​ الى ​المجلس التأديبي​ لرفضهم التعاون على مصادرة مولد كهربائي لصاحبه بسام المقداد دون توضيحهم الأسباب، تبين أن الموّلد الكهربائي يقع ضمن النطاق الجغرافي ل​بلدية برج البراجنة​. وقد اتجهت الوزارة لمصادرة الموّلد بالتنسيق مع بلدية برج البراجنة، فيما سارع صاحب المولد بتقديم تعهّد بتركيب العدادات والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة باشراف من ​البلدية​. حيث قرر الوزير نعمه اعطاءه مهلة محددة، ليتم بعدها مصادرة المولد في حال عدم الالتزام".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد أعطى صاحب مولد بحارة حريك مهلة لتركيب العدادات والالتزام بالأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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