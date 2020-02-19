أبو فاعور تابع ملف تلوث الليطاني مع وزيري الداخلية والصحة

زار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل أبو فاعور​ وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، وبحث معه في موضوع ​تلوث نهر الليطاني​، وكان عرض لدور البلديات والاتحادات ​البلدية​ في رفع التعديات و​التلوث​ عن النهر".

ولفت أبو فاعور الى أن "فهمي وعد بإصدار تعميم للبلديات بالإجراءات المطلوبة، اضافة الى تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ الإجراءات وأبدى الوزير فهمي كل إيجابية واهتمام بموضوع تلوث الليطاني"، مبديا "تفهم وزير الداخلية واهتمامه بملف الليطاني وقدر عاليا متابعته هذا الأمر، وأكد ان معالجة تلوث الليطاني قضية وطنية الى جانب كونها أزمة بيئية، وسنبذل اقصى الجهود للوصول الى صفر تلوث بيئي في النهر من منطلق حرصنا على حياة المواطنين وصحتهم، وهذا يحتاج الى تعاون كل الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية".

كما زار أبو فاعور وزير الصحة ​حمد حسن​، وبحث معه في ملف ​نفايات​ ​المستشفيات​، وتبلغ منه انه "حضر خطة لهذا الامر وهو يعتبر ان تلوث الليطاني موضوع أساسي لديه من منطلق حرصه على ​الصحة العامة​ والحد من مخاطر التلوث على ابناء المنطقة وجميع اللبنانيين". وشكر ابو فاعور وزير الصحة على جهوده في متابعة ملف تلوث الليطاني.

