أصدر رئيس بلدية الخضر عبدالله محمد عودة، قرارا ب"منع تجول السوريين القاطنين في بلدتي الخضر والسفري بين الساعة السادسة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي تحت طائلة المسؤولية، اعتباراً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر".
وعزا السبب إلى "تفاقم أعمال السرقة في بلدتي الخضر والسفري ليلا، وحفاظاً على السوريين من أي التباس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الخضر: منع تجول السوريين من ال6 مساء حتى ال6 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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