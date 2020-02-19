الرئيس الجزائري يأمر بفصل وترحيل مدير شركة "أوريدو"

أصدر ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، أمراً بطرد مدير عام شركة "أوريدو" نيقولاي بيكرز وترحيله، باعتباره شخصا "غير مرغوب فيه"، على خلفية إصرار الشركة تسريح 900 من موظفيها المحليين.

وقد تحرك الرئيس تبون بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال "أوريدو"، اشتكوا فيها، من قيام الإدارة بطرد قرابة ألف موظف جزائري من ملاكاتها، على الرغم من تحقيقها أرباحا سنوية كبيرة وأنها لا تعاني أي ضائقة مالية.

تجدر الإشارة إلى أن ​سياسة​ الشركة استهدفت خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ على مناصب الموظفين الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة.