الوفد السوري بالأمم المتحدة: بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها

اعتبر القائم بأعمال رئيس الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن "بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين"، مشيرا إلى أن هناك "دولاً غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سوريا لإطالة أمد الأزمة فيها وتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب، وان تفاهمات أستانا وسوتشي لا تسمح للتنظيمات الإرهابية بجعل إدلب وما حولها معقلا لها أو مواصلة اتخاذ المدنيين فيها دروعا بشرية".
وأكد الفلوح أن "النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب وأدخل مؤخرا كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر لها واستهدف المناطق المأهولة ونقاطا عسكرية" هناك، وان التوصل إلى حل للأزمة في سوريا يستلزم القضاء على الإرهاب ووضع حد لممارسات الدول الداعمة له ووقف تدخلاتها السافرة واعتداءاتها".
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