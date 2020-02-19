الجيش الإسرائيلي يعلن عن اشتباك مع قناصة الجهاد الإسلامي

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، عن "استهدافه موقعاً في ​قطاع غزة​، إثر تعرض جنوده لنيران قناصة قد ينتمون لحركة ​الجهاد الإسلامي​ الفلسطينية"، موضحاً ان "خلية قناصة للجهاد الإسلامي أطلقت النار من منطقة ​خان يونس​ داخل القطاع باتجاه جنوده المتواجدين في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وأن قوات الجيش استهدفت القناصة لتحييد الخطر".

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