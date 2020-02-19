بن سلمان ورئيس إريتريا يؤكدان أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس إريتريافي ​الرياض​أسياس أفورقي،"أهمية دور مجلس ​الدول العربية​ والإفريقية المطلة على ​البحر الأحمر​ وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس"، وبحث الرئيسانالعلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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