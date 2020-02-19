شرطة أوزبكستان: ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف

أعلنت شرطة أوزبكستان عن "ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف، على صلة بتنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" الإرهابي، المسؤول عن تفجير مترو بطرسبورغ في روسيا"، موضحة أنهم "كانوا ينوون تحويل مبالغ مالية إلى مواطن آخر ينتمي لتنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد"، والسفر إلى سوريا للقتال إلى جانب الإرهابيين"
هذا ويعد تنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" مسؤولا عن "التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 16 شخصا في أنفاق مترو مدينة بطرسبورغ الروسية في الثالث من نيسان 2017".
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