شرطة أوزبكستان: ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف

أعلنت شرطة أوزبكستان عن "ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف، على صلة بتنظيم "كتيبة التوحيد و​الإسلام​" الإرهابي، المسؤول عن ​تفجير​ مترو ​بطرسبورغ​ في ​روسيا​"، موضحة أنهم "كانوا ينوون تحويل مبالغ مالية إلى مواطن آخر ينتمي لتنظيم "كتيبة ​التوحيد والجهاد​"، والسفر إلى ​سوريا​ للقتال إلى جانب الإرهابيين"

هذا ويعد تنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" مسؤولا عن "التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 16 شخصا في أنفاق مترو مدينة بطرسبورغ الروسية في الثالث من نيسان 2017".