نائبة رئيس الوزراء الروسي: حظر دخول الصينيين سببه الزيادة الكبيرة بأعدادهم

أوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن "حظر دخول المواطنين ​الصين​يين إلى ​روسيا​، سببه الزيادة الكبيرة في أعدادهم، وعدم القدرة على توفير الحجر الصحي لآلاف الأشخاص"، موضحة ان "​السلطات الصينية​ نفسها تشدد الإجراءات في بعض المناطق داخل الصين، كما بدأ عدد المواطنين الصينيين القادمين إلى روسيا يزداد بشكل كبير، وتوفير الحجر الصحي وظروف المراقبة المستمرة للآلاف من الأشخاص القادمين من الصين، غير ملائم وصعب لمؤسساتنا الطبية وللمواطنين الصينيين أنفسهم".

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