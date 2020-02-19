بومبيو: على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة

أنهى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، جولة افريقية شملت 3 دول محذرا من "الوعود الفارغة لأنظمة استبدادية، طارحا ​القطاع الخاص​ الأميركي بديلا"، ومشيرا الى أنه "على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة، فإنها تولد ​الفساد​ والاتكال".

وأشار بومبيو، في كلمة أمام دبلوماسيين ورجال أعمال في مقر اللجنة الاقتصادية ل​إفريقيا​ التابعة للأمم المتحدة، الى "أنهم يجازفون بعدم تحقق الازدهار والسيادة والتقدم الذي تحتاج اليه ​افريقيا​ وتريده بشدة".

وسمى بومبيو "شركات أميركية تعمل في الدول الثلاث التي زارها، وهي "بيتشيل" في ​السنغال​ و"شيفرون" في ​أنغولا​ و"كوكا-كولا" في ​إثيوبيا​"، مشيدا "ب​السوق الحرة​ عموما"، ومنددا بـ"تجارب اشتراكية فاشلة في السنوات الماضية في أماكن مثل ​زيمبابوي​ و​تنزانيا​".