بومبيو: على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة

أنهى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جولة افريقية شملت 3 دول محذرا من "الوعود الفارغة لأنظمة استبدادية، طارحا القطاع الخاص الأميركي بديلا"، ومشيرا الى أنه "على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المستبدة ووعودها الفارغة، فإنها تولد الفساد والاتكال".
وأشار بومبيو، في كلمة أمام دبلوماسيين ورجال أعمال في مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الى "أنهم يجازفون بعدم تحقق الازدهار والسيادة والتقدم الذي تحتاج اليه افريقيا وتريده بشدة".
وسمى بومبيو "شركات أميركية تعمل في الدول الثلاث التي زارها، وهي "بيتشيل" في السنغال و"شيفرون" في أنغولا و"كوكا-كولا" في إثيوبيا"، مشيدا "بالسوق الحرة عموما"، ومنددا بـ"تجارب اشتراكية فاشلة في السنوات الماضية في أماكن مثل زيمبابوي وتنزانيا".
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