أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأربعاء أنه "في أفضل الحالات فإن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ستكون قصيرة الأجل، لكنها تأتي في وقت الاقتصاد العالمي فيه هش".
وأشارت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بسبب العديد من المخاطر الأخرى، بما فيها الحرب التجارية الأميركية الصينية المتوقفة مؤقتاً والتي لم تنته بعد، فإن العالم ليس في وضع جيد للتعامل مع تأثير طويل للفيروس".
واعلنت أن "الحقيقة هي ان حالة الغموض أصبحت أمراً معتاداً". وأضافت أن فيروس كورونا "هو أكبر مصدر للغموض بالنسبة لنا، وهو عامل تذكير كبير بأن الانتعاش الهش تهدده أحداث غير متوقعة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا يضر بالاقتصاد العالميّ الهش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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