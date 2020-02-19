نيبينزيا: محاولات إجبار الحكومة السورية على مفاوضة الإرهابيين بإدلب لن تنجح

اعتبر مندوب ​روسيا​ الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، أن "محاولات إجبار ​الحكومة السورية​ على التفاوض مع ​الإرهاب​يين في إدلب، لن تنجح، و​موسكو​ لن تتوقف عن دعم الحكومة السورية في حربها المشروعة على الإرهاب".

وشدد نيبينزيا على "ضرورة وقف تقديم الدعم و​السلاح​ للتنظيمات الإرهابية الناشطة في ​سوريا​ وبينها "​هيئة تحرير الشام​" المعروفة سابقا بـ"جبهة النصرة" والمدرجة في قائمة الإرهاب الدولية"، موضحاً انه "سمعنا مؤخراً تصريحا عن المسؤول الأميركي الرفيع ​جيمس جيفري​ أن "هيئة تحرير الشام"، تنظيم قابل للتفاوض معه، لكن نود التأكيد أن محاولات توفير الغطاء السياسي للإرهابيين، وإرغام الحكومة السورية على التفاوض معهم، ستبوء بالفشل".

