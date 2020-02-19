السيناتور ساندرز: طبقة المليارديرات تسيطر على حياة الأميركيين السياسية

اعلن السيناتور الأميركي، ​بيرني ساندرز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لن نكشف سراً، عندما نقول إن طبقة المليارديرات، تهيمن على ​الحياة​ السياسية والاقتصادية، في ​الولايات المتحدة الأميركية​، ويجب على طبقة الأثرياء، أن يدفعوا القيمة العادلة من ثرواتهم للدولة، حتى نتمكن من ​القضاء​ على ​الفقر​، وأزمة السكن، والجوع، ويجب أن يدفعوا ما هو مستحق عليهم، حتى إذا كان ذلك يعني تخفيض نفقاتهم، التي تقدر بعشرات الملايين"، موضحاً ان "​العمال​ العاديين، يدفعون تأمينا اجتماعيا، خلال العام بأكمله، لكن المليارديرات أوقفوا مشاركتهم، في هذه البرامج".

ويعد ساندرز، أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية المقبلة.