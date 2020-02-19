السيناتور ساندرز: طبقة المليارديرات تسيطر على حياة الأميركيين السياسية

اعلن السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لن نكشف سراً، عندما نقول إن طبقة المليارديرات، تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية، في الولايات المتحدة الأميركية، ويجب على طبقة الأثرياء، أن يدفعوا القيمة العادلة من ثرواتهم للدولة، حتى نتمكن من القضاء على الفقر، وأزمة السكن، والجوع، ويجب أن يدفعوا ما هو مستحق عليهم، حتى إذا كان ذلك يعني تخفيض نفقاتهم، التي تقدر بعشرات الملايين"، موضحاً ان "العمال العاديين، يدفعون تأمينا اجتماعيا، خلال العام بأكمله، لكن المليارديرات أوقفوا مشاركتهم، في هذه البرامج".
ويعد ساندرز، أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
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