أعلن وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي ​نفتالي بينيت​، "إننا لن نسمح بتسليم سنتيمتر من أراضي أرض إسرائيل إلى العرب، و​صفقة القرن​ يوجد بها خطر هائل وتوجد فيها فرص هائلة أو نادرة يعني ضم مناطق في ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل، وينبغي التصرف بشكل صحيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسلم سنتيمترا واحدا من أراضينا إلى العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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