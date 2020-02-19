الجيش التركي يعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب

أفادت "روسيا اليوم" بأن الجيش التركي أعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها.
يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية العسكرية التركية في إدلب شمال غربي سوريا، هي "مسألة وقت"، ملوحا بالتعاون مع واشنطن بهذا الشأن.
من جهته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع روسيا وإيران.
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