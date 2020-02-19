الجيش التركي يعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب

أفادت "​روسيا​ اليوم" بأن ​الجيش التركي​ أعلن مناطق عسكرية على الحدود مع ​محافظة إدلب​ السورية يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها.

يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن العملية العسكرية التركية في إدلب شمال غربي ​سوريا​، هي "مسألة وقت"، ملوحا بالتعاون مع ​واشنطن​ بهذا الشأن.

من جهته، أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن بلاده تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف ​إطلاق النار​ في إدلب، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع روسيا وإيران.