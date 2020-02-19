شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دعم مصر": قيادات الأحزاب أبلغونا بعدم جاهزيتهم لانتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن لقاء اليوم يأتى ضمن مجموعة لقاءات عقدها الائتلاف لمحاولة التفاوض والوصول إلى توافق حول قانون الإدارة المحلية، لأنه من أهم القوانين التى تهم الدولة، مؤكدا أن أى خلافات حول القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير .

وأكد فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة فى الائتلاف، أن هذه الجلسات تأتى بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق حول القانون، لافتا إلى ترحيب الائتلاف بجميع الآراء، كما عقد ثلاثة لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلى من النقابات وممثلى من الوزارات، وجاء الينا كم كبير من الملاحظات.

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وتابع قائلا:" تعجبنا كثيرا من أن ممثلى الوزارات الذين حضروا فى جلسات الحوار كان لديهم ملاحظات جوهرية وقوية حول القانون، وأيضا وجدنا أن ممثلى النقابات ليسوا متوافقين من الأساس على تعريف العامل، وطالبنهم بعقد حوار مجتمعى بينهم للتوافق على تعريف العامل، ووجدنا أيضا أن قيادات الأحزاب تبلغنا بعدم جاهزيتهم لانتخابات المحليات من الأساس، وأنهم يحتاجون إلى وقت كاف لتجهيز كوادرهم وتأهيليهم للمحليات".