بن سلمان يبحث تطورات الأحداث الإقليمية مع رئيس إريتريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ) اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأربعاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي حيث بحثا تطورات الأحداث الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها. وتم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

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