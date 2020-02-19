وفاة إيرانيين اثنين بفيروس كورونا

أعلن في طهران اليوم الأربعاء إن إيرانيين اثنين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية محمد رضا قديري لوسائل إعلام محلية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، إن الاثنين توفيا متأثرين بالفيروس جنوب

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غرب البلاد.



وأضاف أنه تم تخصيص مشفى في المدينة لاستقبال أي مصابين بالفيروس، ويجري إعداد مشفى آخر لاستخدامه عند الضرورة.



وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن تحاليل أولية

تشير إلى وجود إصابتين بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب غرب العاصمة طهران.



وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إلى أن مدينة قم شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية انتشارا للأمراض التنفسية، وأن المصابين المذكورين، توفيا نتيجة إصابتهما بأمراض تنفسية في أحد مشافي المدينة، وأن التحاليل الأولية أشارت إلى إصابتهما بفيروس كورونا.