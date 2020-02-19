السعودية وإريتريا تبحثان العلاقات الثنائية

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإريتريأسياس أفورقي أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.
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