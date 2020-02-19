الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير دولة، المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية إم جونج سيوك العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات

في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن محمد بن زايد أكد على التعاون الإماراتي الكوري في مجال إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، موضحا أنه يمثل نموذجًا متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين.



ومن جانبه أكد المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية حرص الرئيس الكوري الجنوبي على تنمية العلاقات الإماراتية الكورية على المستويات كافة.