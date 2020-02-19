الهجرة اليونانية: الحكومة ستمضي في إنشاء مراكز مغلقة لاستقبال المهاجرين

قال وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس اليوم الأربعاء إن الحكومة تعتزم أن تمضي في تنفيذ قرار يتعلق بإنشاء مراكز مغلقة مخصصة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن الخطة ستعود بالنفع على السكانالمحليين.
وأضاف كوموتساكوس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الحكومة أبدت حسن النية فيما يتعلق بقرار وزارة الهجرة بتأجيل مصادرة أراض من أجلتأسيس مخيمات احتجاز جديدة على خمس جزر في بحر إيجه لمدة أسبوع، وذلك عقب معارضة قوية من المجتمعات المحلية في اليونان، مشيرا إلى أن الحكومة ستجري مزيدا من المحادثات مع السكان ومسئولي الإدارة المحلية فيما يخص خطة إنشاء مراكز استقبال المهاجرين.
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