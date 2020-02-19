أمين التعاون الخليجي يبرم مذكرة تفاهم مع وزيرة خارجية النرويج

أبرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية النرويجية ، وقعها عن الجانب النرويجي وزيرة الخارجية اينه أريكسين سوريدي، وتضمنت آلية للمشاورات في عدة مجالات بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المذكرة -التي أبرمت في مقر الأمانة العامة للمجلس اليوم الأربعاء- تضمنت مناقشة آلية للمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.



وأكد الحجرف أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس

التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق رحبة لمجالات التعاون المختلفة، والتي تسعى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا عن تطلعه لتحقيق الغايات والمقاصد من مد جسور التعاون عبر هذه الاتفاقية، وبما يعود بالنفع والفائدة على دول المجلس وشعب الخليج.