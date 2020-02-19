الرئيس الألباني يدعو شعبه للإطاحة بحكومة بلاده اليسارية

دعا الرئيس الألباني إيلير ميتا شعبه للإطاحة بالحكومة اليسارية التي اتهمها بانتهاك دستور البلاد، وأنها على صلة بجريمة منظمة.
وأعرب ميتا- في مؤتمر صحفي أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- عن أمله في أن يأتي الشعب إلى العاصمة "تيرانا" في اليوم الثاني من شهر مارس المقبل، والذي يخطط فيه أن يوقع مرسومهالرئاسي الأول ضد ما وصفه بـ "انقلاب" تنفذه الحكومة من خلال نظام القضاء.
- مرجعًا السبب في ذلك للحكومة.
وأشار ميتا إلى فشل إصلاح النظام القضائي الذي تم الموافقة عليه منذ ثلاثة سنوات لاستئصال الرشوة وضمان استقلالية القضاة ومدعي العموم - وهو جزء من المجهود المبذول؛ لتبني معايير الاتحاد الأوروبي
تأتي دعوة ميتا بالإطاحة بحكومة بلاده الحالية في الوقت الذي تجري فيه الدولة - واقعة في منطقة البلقان والبالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة - إصلاحات أملًا في الحصول على ضوء أخضر لإطلاق محادثات العضوية بالاتحاد الأوروبي سعيًا للإنضمام للتكتل يومًا ما، ومن المتوقع أن يقدم البرلمان، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، تقريراً في شهر مارس المقبل من المحتمل أن يطلبون خلاله إقالة ميتا من منصبه.
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