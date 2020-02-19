رئيس السيادة السوداني يؤكد عمق العلاقات مع هولندا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عمق ومتانة العلاقات بين بلاده وهولندا.

وبحث البرهان اليوم الأربعاء مع سيجريد كاخ وزيرة التنمية والتجارة الخارجية الهولندية، تطورات الأوضاع السياسية في السودان، والخطوات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي ولتوفير الحياة الكريمة لكل الشعب السوداني.

ووصفت كاخ، في تصريحات للصحفيين، اللقاء بالمثمر والناجح، موضحة أن المباحثات تناولت موضوع حقوق

الإنسان والعدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الفترة السابقة في ظل النظام البائد، حتى تطمئن أسرهم بأن أصواتهم سُمعت وأن العدالة أنصفتهم.ولفتت إلى أن هولندا ظلت تدعم السودان في الماضي، وستواصل دعمها باعتبارها شريكا أساسيا للسودان، معربة عن أملها في أن يتم التحول الديمقراطي في السودان من أجل استشراف مستقبل جديد.والتقت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة، مع الوزيرة الهولندية، واستعرضتا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، فى مختلف المجالات.وقدمت موسى للوزيرة الهولندية، شرحا وافيا لتطورات الأوضاع بالسودان والقضايا التي تواجه الفترة الانتقالية.من جهته، قال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن سيجريد كاخ أبدت تفهما للأوضاع في السوادن، وأكدت أن بلادها على استعداد لتقديم كل الدعم للسودان، خاصة فى مجال التدريب وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.