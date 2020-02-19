مبعوث أممي يؤكد ضرورة أن تساهم روسيا وتركيا في خفض التصعيد بإدلب

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إن على روسيا وتركيا لعب دور أساسي في خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، داعيا إلى احترام القانون الإنساني خلال العمليات العسكرية.
وأضاف بيدرسن - خلال إحاطة بشأن الوضع في سوريا قدمها اليوم الأربعاء- على تركيا وروسيا، بصفتهما راعيتي خفض التصعيد في إدلب، الاضطلاع بدور أساسي لخفض التصعيد ، أشدد على ذلك في اتصالات رفيعةالمستوى مع مسؤولين كبار من روسيا وإيران وتركيا".
الدولي "إم 5" والكثير من الأراضي غربي هذا الطريق، في إطار عمليتها في إدلب.
وأضاف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "أن العمليات العسكرية من جانب جميع الأطراف، بما في ذلك العمليات التي تستهدف الجماعات الإرهابية، يجب أن تراعي القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن قوات الحكومة السورية وحلفائها استعادت السيطرة على مجمل الجانب الشرقي للطريق
وأكد بيدرسن أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" وغيره من التنظيمات الإرهابية لا تزال موجودة في إدلب، معربا عن قلقه من التدهور السريع للأوضاع بشمال غربي سوريا وتزايد أعداد النازحين على خلفية مواصلة العمليات العسكرية في المنطقة ، منوها بإعادة بروز تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من سوريا، قائلا - بشأن اللجنة الدستورية السورية- إن إطلاق عملها "لم يفتح الأبواب أمام المزيد من بناء الثقة حتى اللحظة".
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